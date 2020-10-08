Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции обнажила многие проблемы не только медицинского свойства, но и гуманитарного. Это в немалой степени затронуло межгосударственные отношения между странами. В свою очередь, Швеция активно содействовала оказанию помощи пострадавшим от коронавируса странам — отправка средств индивидуальной защиты в Норвегию, перепродажа вакцины в Швейцарию и предложение коечного фонда в Каролинской университетской больнице. Об этом 8 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

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Журналисты сразу отмечают, что летом Швеция сама была страной получающей международную гуманитарную помощь. Однако, по словам министра социальных дел Лены Халленгрен, с тех пор в больших объемах Швеция помощь не получает, а сама оказывает ее нуждающимся странам.

Так, например, в сентябре правительство Швеции договорилось об отправке более 100 000 средств защиты полости рта и органов дыхания в соседнюю Норвегию. Доставляемые маски будут принадлежать к высшему классу защиты — FFP3.

В Каролинской университетской больнице уже создается коечный фонд для лечения «тяжелых» пациентов с COVID-19, которым необходима процедура ЭКМО.