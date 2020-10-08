Саранск, , 14:08 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умер 49-летний пациент Республиканской инфекционной клинической больницы. Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция COVID-19. Течение заболевания осложнялось внегоспитальной двусторонней тотальной пневмонией. При этом мужчина имел хронические патологии — гипертоническую болезнь III степени и ожирение I степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 43 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября в республике выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем прироста заболеваемости за сутки за последние два месяца. Накануне сообщалось о 47 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 6777 случаев.

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