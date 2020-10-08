Москва, , 14:05 — REGNUM Действительно, ситуация с коронавирусом в России сейчас выглядит довольно тревожно, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая, комментируя слова главы Роспотребнадзора.

«Число новых случаев в день по стране превышает 11 тыс., что близко к рекордным майским уровням, при этом и количество смертей от заболевания увеличилось до максимумов с начала июля.

Кроме того, растет число тяжелых случаев и госпитализаций, в частности, в Москве приходится вновь разворачивать резервные временные госпитали.

Из-за быстро ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Москве (Сергей Собянин называл ее «близкой к критической») власти уже ввели увеличенные двухнедельные школьные каникулы, требование к работодателям перевести от 30% офисных сотрудников на «удаленку» с необходимостью еженедельной отчетности, временную отмену льготного проезда для школьников и пенсионеров старше 65 лет.

Это уже привело, в частности, к сокращению посещаемости торговых центров, которая сейчас в Москве, по данным руководителя столичного департамента экономической политики и развития, на 25% ниже среднегодового показателя 2019 года.

Судя по высказываниям властей, они не хотели бы возвращения режима тотальной самоизоляции, аналогичного тому, что вводился весной, поскольку это привело к катастрофическим последствиям для экономики (так, во II квартале 2020 года спад ВВП составил 8% в годовом выражении, в апреле падение оборота розничной торговли составляло 23%, а платные услуги населению упали почти на 40% к аналогичному уровню прошлого года).

Однако нельзя исключать, что, если ситуация с заполняемостью больниц вновь станет угрожающей, ограничения могут быть усилены. Это может ухудшить перспективы восстановления российской экономики и потребовать от экономического блока правительства корректировки и расширения мер поддержки бизнеса, прежде всего, малых и средних предприятий.

Похожая ситуация складывается и во многих европейских странах — Великобритании, Франции, Испании, Бельгии. Но даже при рекордном числе новых случаев заболевания коронавирусом сейчас не закрываются промышленные предприятия, чтобы избежать разрывов производственных цепочек, в минимальной степени власти стараются ограничивать и сферу услуг (в основном это относится к работе пабов, баров и ресторанов, проведению массовых мероприятий).

Для финансовых рынков сейчас ситуация с развитием «второй волны» коронавируса является фактором риска — если правительства не сумеют удержать ситуацию под контролем, вводя локальные ограничения, и повторится сценарий весенних общестрановых карантинов, может случиться серьезная распродажа рисковых активов. Пока надеемся, что этого все же не произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в России усложняется, заявила 8 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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