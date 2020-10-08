Гори, Грузия, , 14:04 — REGNUM Причиной массового отравления людей в городе Гори в Грузии стал норовирус. Об этом, как передает 8 октября агентство Report, сообщила журналистам заведующая отделением реанимации горийского медицинского центра «Иавнана» Лия Лазарадзе.

«Известны результаты вирусологического исследования, проведенного эпидемиологами Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения. Согласно анализу, это был норовирус — кишечная вирусная инфекция», — сказала врач.

Лазарадзе отметила, что данный вид инфекции характерен для холодного времени года. Обычно вызванное ей заболевание длится от двух до трех дней. По мнению врача, всплеск заражений был вызван плотностью проживания населения в заводском поселке, где началось распространение инфекции. Лазарадзе отметила, что вспышка заболеваний прекратилась.

Напомним, 5 октября в медцентр «Иавнана» массово стали обращаться местные жители с симптомами отравления. За два дня обратилось более 100 человек, из которых около половины были дети. 26 человек госпитализировали, остальные после оказания помощи отправились домой. Также в местной школе сообщили, что 230 учеников и трое учителей не пришли в школу из-за отравления.

Изначально была версия, что причиной заболеваний была питьевая вода. В Объединенной компании водоснабжения заявили, что провели анализ воды и отклонений от нормы не обнаружили.

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