Стокгольм, , 14:22 — REGNUM 8 октября правительство Швеции обнародует решение о послаблении санитарных ограничений для проведения публичных мероприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что в настоящее время в Швеции запрещено проведение любых массовых мероприятий, численность участников которых превышает 50 человек. Однако формально бары, рестораны и кафе могут принимать одновременно неограниченное количество гостей, что вызывает недоумение у деятелей культуры.

Ожидается, что с 15 октября власти могут разрешить проведение концертов в пабах и ресторанах с сидячей аудиторией, рассчитанной на 500 человек.

Однако министр культуры Швеции Аманда Линд предупредила, что ее ведомство, в которое неоднократно обращались артисты с просьбой подумать о послаблении карантинных мер, не может предоставить гарантии, что решение правительства обязательно будет вынесено в пользу деятелей культуры.