Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким бывшего члена Совета Федерации Владимира Долгих. Об этом 8 октября сообщается на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что Долгих прожил большую, достойную жизнь и всегда — и в начале профессионального пути, и уже будучи видным государственным деятелем — оставался верен своим нравственным принципам и идеалам, никогда не отступал и не боялся трудностей.

«Владимир Иванович Долгих стремился во всём быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к её судьбе, — говорится в телеграмме главы государства. — Его героическая фронтовая биография, огромный вклад в развитие национальной промышленности, востребованная общественная деятельность, забота о поколении ветеранов по праву снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Московского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался сегодня, 8 октября, в Москве. Ему было 95 лет.

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