Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) стоит разместить памятник углежогам в недавно построенном сквере. Такую идею предлагают горожане, сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв в Facebook.

Ранее городские власти намеревались демонтировать памятник Ленину в центре Ревды и вынести его в сквер. Однако 68% горожан, согласно официальному опросу областных властей, выступили против сноса исторического объекта.

Тем не менее, площадка в сквере пустует, и там целесообразней установить новый памятник, считает парламентарий. «Именно на этом месте в 1841 году расстреляли толпу беззащитных рабочих и их семей, вышедших на заводскую площадь с требованием снизить нормы заготовки», — напомнил Ивачёв.

Соответствующее обращение отправлено депутатом главе города Ирине Тейшевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти раскритиковали идею демонтажа памятника Ленину.

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