Саранск, , 13:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 октября выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем прироста заболеваемости за сутки за последние два месяца. Накануне сообщалось о 47 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 6777 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписан 41 житель республики, полностью выздоровели с начала пандемии в Мордовии 5642 человека. 43 жителя республики скончались от коронавируса как от основной причины, один человек — за минувшие сутки.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 1092 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 7 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 898 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 877 человек.