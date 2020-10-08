Минск, , 13:57 — REGNUM Вопросы здравоохранения в условиях нового эпидемического подъема сезонных инфекций, в том числе коронавирусной, обсудили 8 октября в президентском дворце. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Очевидно, что она снова вошла в интенсивную фазу распространения. Идет вторая волна», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в Белоруссии сейчас не такой большой подъём инфицирования, как весной, тогда как в соседних странах ситуация хуже.

Проблему эпидемического подъема заболеваемости COVID-19 обсудили руководители министерства здравоохранения, госпредприятия «Белмедпрепараты», Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ведущие специалисты по инфекционным заболеваниям из медицинских вузов постсоветской республики.

Среди мер борьбы с распространением коронавируса Лукашенко предложил сохранить особые надбавки к зарплатам медиков, непосредственно задействованных в лечении инфицированных больных. Он отметил, что «уже выплачено более 300 млн белорусских рублей в качестве мер поддержки медицинского персонала, который работает с больными COVID-19».

Протестные манифестации, длящиеся третий месяц в том числе и в Минске, тоже оказались в поле зрения Лукашенко. Критикуя оппозицию, он сказал: «Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, — понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты».

«Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира», — подчеркнул Лукашенко.

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Напомним, в начале года Александр Лукашенко отрицал опасность коронавируса и подверг оскорбительной критике политическое руководство России. Белорусский лидер отказался закрывать кинотеатры и заведения общепита, прославившись такими советами противодействия инфицированию коронавирусом, как вдыхание канцерогенов от костра, хождение в баню, употребление алкоголя и тому подобное.

Весной Лукашенко провёл республиканский субботник и парад 9 мая, демонстративно отказываясь от каких-либо санитарных ограничений. Летом он признался, что из-за коронавируса перенёс болезнь «на ногах».

Также весной Лукашенко распорядился выписывать из больниц инфицированных коронавирусом. Кроме того, он распорядился создать белорусскую вакцину, которую так и не создали. Всё это не помешало Лукашенко неоднократно заявить о победе над коронавирусом.