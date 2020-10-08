Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 13:56 — REGNUM Во втором по величине и значимости городе Карачаево-Черкесии — Карачаевске — будут изымать земли у арендаторов, которые используют их не по назначению или не платят за аренду. Эти и другие меры в сфере землепользования объявил новый градоначальник — и.о. мэра Карачаевска Альберт Дотдаев.

«В первую очередь будут изыматься те земли, где есть задолженность по арендной плате. До вынесения решения об изъятии земель мы встретимся с арендатором, предложим погасить задолженность, узнаем о его намерениях», — приводит слова главы города «Интерфакс-Юг».

Ранее Дотдаев разъяснил свои намерения в земельном вопросе в своем обращении к горожанам, опубликованном на сайте администрации. Подчеркнув, что он хочет «ознакомить жителей с тем, что будет, и к чему готовиться, чтобы избежать ненужных обид и напрасных вопросов», Дотдаев сообщил, что планируется завершить строительство долгостроев, прекратить раздачу земли под объекты торговли, пресечь самовольное строительство и усилить борьбу с незаконными мусорными свалками в населенных пунктах Карачаевского округа.

«Выделение земельных участков под строительство и выдача разрешений на строительство торговых точек и магазинов будет приостановлено. Нашему округу больше не нужны магазины, нужны производства и инновации. Самовольное строительство будет жестко пресекаться, разрушаться и сноситься. По этой причине прошу желающих строиться без разрешения не тратить свои деньги и мои нервы», — говорится в обращении Дотдаева. Напомним, Альберт Дотдаев был назначен и.о. мэра Карачаевска в конце сентября 2020 года. Его предшественник на посту мэра Алик Динаев ушел со своего поста на новую должность — директора Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.