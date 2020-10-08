Великие Луки, Псковская область, , 13:58 — REGNUM Школьников из города Великие Луки Псковской области, оказавшихся в больнице после торжественной линейки 5 октября, выписали из больницы. Об этом сообщили 8 октября в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет», — отметили в пресс-службе областной администрации.

Ранее было заявлено, что окончательные результаты исследования анализов, взятых у пострадавших школьников, станут известны в пятницу, 9 октября. Официальная причина случившегося до сих пор не установлена.

Пятого октября во время торжественной линейки по случаю присвоения великолукской школе № 7 имени Антона Злобина 13 детей почувствовали недомогание. Дети из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. Все пожаловавшиеся школьники были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Еще один ребенок с аналогичными симптомами поступил в больницу вечером того же дня. Всем детям была оказана своевременно необходимая помощь.

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