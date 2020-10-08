Москва, , 13:52 — REGNUM Регионам России дополнительно выделят 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Он отметил, что правительство продолжает поддержку стационарных организаций соцобслуживания, в которых ввели посменный режим работы.

«Это соцработники, медики, другие сотрудники — они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной отдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска», — сказал Мишустин.

По его словам, будет дополнительно выделено около 3 млрд рублей.