Москва, , 13:50 — REGNUM Тональность заявлений главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усложнении эпидемиологической ситуации в России очень тревожная, сало страшно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Но утро 8 октября в России заразились коронавирусом еще 11 тыс. 493 человека. Всего с начала года заболели более 1,260 млн человек и чуть более 1 млн граждан выздоровели.

Динамика заболеваний в России вернулась к весенним значениям, значительный прирост наблюдается в густонаселенных регионах страны.

Скорее всего, статистика заболевших граждан в возрасте 60+ будет расти и нас ждут новые секторальные ограничения. Строгие меры уже принимают почти все страны ЕС.

На сегодня самая шокирующая ситуация в Бельгии. В этой стране на 100 тысяч человек ежедневно фиксируются около 250 заболевших.

Только через соблюдение эпидемиологических мер безопасности и путем жёсткого регулирования ситуации в регионах можно предоставить новый всплеск пандемии», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России усложняется.