Красногорск, , 13:53 — REGNUM Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ в электронной форме. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Сделать это можно будет через портал Госуслуг, отметил министр образования региона Ирина Каклюгина. Данная возможность должна будет упросить процедуру регистрации и исключить ошибки. Новый сервис заработает в январе 2021 года.

«Если раньше ученики подавали письменное заявление в своей школе, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг», — заявила Каклюгина.

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