Москва, , 13:42 — REGNUM В России регионам будет направлено порядка 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Об этом 8 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что помощь семьям с детьми является важной темой, и по поручению президента им предоставляются ежемесячные денежные выплаты.

«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит средства на решение проблемы с водоснабжением Крыма.