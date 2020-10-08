Томск, , 13:38 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявлен у 110 человек, сообщили ИА REGNUM 8 октября в администрации региона.

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Всего в Томской области коронавирус на сегодняшний день выявлен у 8323 человек. Выздоровели 6660 пациентов, в том числе 77 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Томской области было выявлено 110 носителей SARS-CoV-2.

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