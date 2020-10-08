Сеул, , 13:50 — REGNUM За последние пять лет в программе по лечению бесплодия в Южной Корее приняли участие 1 097 144 человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей National Health Insurance Service.

Расходы на страхование оцениваются в 371,4 млрд вон (~$322,4 млн).

Известно, что в 2015 году в программе по лечению бесплодия приняли участие 216 063 человека, в 2016 году — 218 236 человек, в 2017 году — 210 546 человек, в 2018 году — 227 556 человек, в 2019 — 224 743 человека.

Отмечается, что число мужчин, участвовавших в программе, увеличилось на 46,8% с 53 980 человек в 2015 году до 79 251 человека в 2019 году. С другой стороны, число женщин, напротив, сократилось на 10,2%, с 162 083 до 145 492 человек.