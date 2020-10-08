Грозный, , 13:35 — REGNUM В Чечне за все время пандемии вылечились около 79% всех заразившихся коронавирусом. Их общее число составило, по данным федерального оперативного штаба на 8 октября, 1966 человек. За прошедший день выписаны еще восемь человек.

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За эти же сутки число носителей коронавируса пополнилось на четыре пациента. Общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло в Чечне 2473. Скончался от последствий болезни 41 житель региона.

В настоящее время число «активных» больных составляет в республике 466, сообщили в оперштабе. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Помимо этого, под наблюдением медиков остаются 977 жителей, вернувшихся из неблагополучных стран, и жителей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. В аэропорту города Грозного за все время пандемии досмотрены пассажиры 709 рейсов, всего 76 983 человека.

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