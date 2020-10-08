Москва, , 13:33 — REGNUM На решение проблем водоснабжения Крыма будет выделено более 5 млрд рублей, сообщил 8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на заседании правительства дополнительно направят Крыму и Севастополю около 5 млрд рублей на строительство новых объектов водоснабжения. Кроме того, будет выделено более 870 млн рублей на ремонт аварийных сетей водоснабжения и разработку дополнительных скважин.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались из-за перебоев поставок воды с территории Украины по Северо-Крымскому каналу.