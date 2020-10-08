Тюмень, , 13:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 8 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 105 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 октября зарегистрировано 10 178 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7818 человек, 42 пациента с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 8 октября 24 пациент с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1151 человек остаётся под медицинским наблюдением.