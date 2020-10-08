Париж, , 17:43 — REGNUM Судебный процесс над сообщниками террористов, совершившими нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, продлили с 24 октября до 14 ноября. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает Le Figaro.

Перенос приговора связан с задержкой в расписании выступлений свидетелей нападения на Charlie Hebdo, совершенного братьями Куаши и Амеди Калибали. Процесс над возможными сообщниками террористов начался 2 сентября и должен был завершиться 24 октября, но был продлен до 14 ноября из-за переноса выступлений 15 свидетелей.

Напомним, 25 сентября 2020 года два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Подозреваемый в нападении задержан, им оказался выходец из Пакистана 25 лет. Ему предъявлено обвинение в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

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