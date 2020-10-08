Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Жители поселка Александровская в Пушкинском районе на юге Петербурга записали видеообращение президенту Владимиру Путину: они просят спасти их от новой автомагистрали, которую построят к городу-спутнику Южный и которая, как они считают, уничтожит поселок.

На видео обращение зачитал житель Александровской Сергей Лебедев, за спиной которого толпились другие обитатели поселка с плакатами. Среди слоганов были такие: «Везде строят объездную, у нас строят сквозную», «Нет магистрали через поселок» и «Руки прочь от Александровской».

В обращении жители Пушкинского района выразили «общую обеспокоенность ситуацией, созданной абсолютно непродуманной и некомпетентной градостроительной политикой правительства Петербурга».

Комиссия по поправкам в Генплан города изменила трассировку многополосной магистрали, уточняют они, и теперь она пройдет через весь посёлок Александровская вдоль путей железной дороги Варшавского направления.

«В результате чего посёлок окажется разорван транзитной магистралью на две части, что приведет к угрозе жизни населения, в первую очередь детей. Также такое проектное решение крайне затруднит доступ населения к социальным объектам — а это магазины, почта, здравпункт, аптека, железнодорожный вокзал, автобусные остановки, храм Иконы Казанской Божьей Матери. Кроме того, будет нанесён невосполнимый урон экологии посёлка: загрязнение воздуха, шумовое загрязнение потоками транзитного транспорта», — пишут граждане.

По их убеждению, физически магистраль можно будет построить, только если при этом уничтожить объект культурного наследия «Водовод Виттоловский» — источник водоснабжения парков Царского Села; памятник «Солдатам и офицерам 59 полка 85 стрелковой дивизии», освободивших поселок в 1944 году; пруды и ручей; транспортно-пересадочный узел, которым пользуются многие жители Пушкина; и другое.

Жители также отмечают, что ради стройки придется выкупить земельные участки и находящиеся на них 20 индивидуальных жилых домов, а затем снести их. Их общая площадь составляет 4,5 тыс. кв. метров, площадь участков — около 25 тыс. кв. метров. Кроме того, придется выкупать у юридических лиц и сносить нежилые здания на 11 участках. «Жителям поселка Александровская фактически будет отрезан путь к железнодорожному вокзалу», — указывают протестующие.

Они также опасаются, что придется уничтожить зеленые насаждения вдоль действующей железной дороги, защищающие поселок от шумового и вредных экологических воздействий, а также еще и фундамент разрушенной часовни во имя Вознесения Господня 1869 года, которую приход Казанского храма поселка Александровская и его жители хотят восстановить. Часовня была построена в память о чудесном спасении императора Александра II во время неудавшегося покушения. Кроме того, отсюда 14 августа 1917 года в свой последний путь, в ссылку в Тобольск, отправилась царская семья императора Николая II.

У жителей «возникает вопрос» к квалификации и компетентности сотрудников НИПЦ Генплана Петербурга, которые разработали план прокладки магистрали, «наплевав на историческое наследие РФ и мнение жителей района». Они также полагают, что весь проект потребует «колоссальных и абсолютно необоснованных финансовых затрат из бюджета Санкт-Петербурга».

«Жителям Пушкинского района эта дорога не нужна. Прокладка данной магистрали лишь ухудшит условия жизни граждан в посёлке Александровская, разрушит их быт и привычный уклад, приведёт к разрушению социальных связей, которые существуют уже десятилетиями», — говорится в обращении.

Под документом подписались более 1 тыс. жителей поселка Александровская, утверждают протестующие. Кроме того, под онлайн-петицией оставили свои подписи около 3 тыс. человек.

Жители просят Владимира Путина принудить губернатора Петербурга Александра Беглова отказаться от планов прокладки магистрали через поселок, закрепить за территорией вдоль ж/д линии Варшавского направления со стороны улицы Новые Места и улицы Возрождения функциональную зону защитных зелёных насаждений и разработать альтернативный вариант транспортного обеспечения города-спутника Южный в обход жилых зон исторических поселений Александровская, Пушкин и Павловск.

Напомним, в городе-спутнике Южный запланировано 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек и более 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей. В Южном также будет расположен инновационный центр «ИТМО Хайпарк».

Читайте ранее в этом сюжете: В инфраструктуру города-спутника Южный под Петербургом вложат 7 млрд рублей