Йошкар-Ола, , 13:23 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 55 человек.

Отметим, в настоящее время в инфекционных стационарах республики лечение получают 619 человек, из которых у 179 пациентов подтверждено заражение коронавирусом. От общего числа пациентов 260 нуждаются в кислородной поддержке, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 8 октября в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 27 новых носителях SARS-CoV-2 в республике. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5064 случаев.

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