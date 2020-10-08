Джакарта, , 13:18 — REGNUM Полиция Джакарты разогнала толпы протестующих против закона о создании рабочих мест, применив слезоточивый газ, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что между полицией и протестующими произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Закон ограничивает трудовые права в секторе электроэнергии и приведет к повышению цен для потребителей и уменьшению возможностей правительства по планированию справедливого перехода на возобновляемые источники энергии. По мнению протестующих, в целом закон ставит интересы и требования иностранных инвесторов выше сообщества и окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Джакарты задержала 161 человека во время демонстрации против закона о создании рабочих мест.

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