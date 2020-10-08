Саратов, , 13:19 — REGNUM На дистанционное обучение из-за роста числа заболевших COVID-19 в Саратовской области переведены 11 школ. Об этом сообщает министерство образования региона.

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С сегодняшнего дня, 8 октября, на карантин закрыли школы №42 в Энгельсе и №3 в Аркадаке. Ранее образовательные учреждения перевели на дистанционное образование в Екатериновском, Вольском, Новоузенском, Краснокутском, Питерском и Федоровском районах.

Среди заболевших — 13 педагогов и семеро учеников. В настоящее время на дистанционном обучении находятся 104 класса в 41 школе области. Большинство случаев заражения происходит в семьях. Кроме школ, на карантин закрыт и детский сад №51 в Вольском районе, где заболевание выявили у воспитателя. Частично закрытыми остаются 11 дошкольных учреждений. Также на самоизоляции находятся 22 студента техникума электроники и машиностроения. К очному формату обучения приступили 16 групп Краснокутского политехнического лицея.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове театр магии и фокусов «Самокат» вынужден отменить запланированные на октябрь спектакли. Данная мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Ранее саратовский ТЮЗ отменил запланированные спектакли.

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