Омск, , 13:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 117 человек, за весь период — у 11 836. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в областном оперштабе.

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Выздоровели 9669 человек, в том числе 57 — за последние сутки. Доля выздоровевших — 81,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 октября в Омской области коронавирус выявили у 109 человек.

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