Воронеж, 8 октября 2020, 13:07 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 октября.
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Всего в регионе было зарегистрировано 199 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 180 человек.
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