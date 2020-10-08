Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 990 363 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 290,6 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 8419 жителей области. Накануне исследования на коронавирус прошли 7159 нижегородцев, что стало рекордным показателем с начала сентября.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 30,92% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о двух летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 600 человек.