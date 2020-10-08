8 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 13:01 — REGNUM Два атомных ледокола «Арктика» были на Северном полюсе. «Арктика» 1972 года постройки («первая») была на верхушке мира 17 августа 1977 года в 4.00 и «Арктика» постройки 2020 года (как ее называют по номеру проекта 22 220 и очередности — «двойка») — 3 октября 2020 года в 18.00.

Ледокол «Арктика» проекта 22220 Hanko

Насколько изменились характеристики атомных флагманов за 50 лет — за одно поколение ледоколов?

«Арктика» — 1 имела полное водоизмещение 23 460 т, «Арктика» — 2 — 33 540 т. На 10 000 т больше мощности, крепости корпуса, оборудования и запасов для работы экипажа. Прогресс.

Длина «Арктики» — 1 — 148 м, «Арктика» — 2 — 173 м.

Ширина «Арктики» — 1 — 30 м, «Арктика» — 2 — 34 м. Ширина — важный показатель для ледокола, от нее зависит каких размеров судно может следовать пробитым во льду каналом. Возможности «Арктики"-20 шире на 4 метра. Прогресс.

Осадка «Арктики"-1 — 11 м, «Арктика» — 2 — 10,5 и 8,55 м. У «Арктики"-2 осадка двойная, с малой он может работать в устьях сибирских рек, что важно для безопасной проводки судов от порта. Прогресс.

Мощность — «Арктика» — 1 — 75 000 л.с., «Арктика"-2 — 81 500 л.с.

Движитель и там и там — 3 гребных винта со съемными лопастями.

Скорость «Арктики» — 1 по чистой воде — 18,6 узлов, «Арктики"-2 — 22 узла. Из-за потепления в Ледовитом океане стало больше чистой воды, скорость хода стала временем, а время, как известно — деньги.

Автономность плавания — «Арктика"-1 — 4 года, «Арктика» — 2 — 7 лет. Атомные реакторы сегодня требуют не такого частого обслуживания, оно тоже деньги и опасность «человеческих факторов». Прогресс.

Экипаж «Арктики"-1 — 145 человека, «Арктики» — 2 — 53 человека. Самый значительный прогресс за 50 лет — замещение людей техникой. Казалось бы чего хорошего — все хотят работать. Но на атомных объектах нужен высопрофессиональный специалист, подготовить которого время и опять же большие деньги. На «Арктике"-2, например, часть экипажа заменила система наблюдения из 60 видеокамер. И «человеческий фактор», как причина всяких иногда неприятностей, сократился на «Арктике"-2 почти в 3 раза.

Сроки строительства — показатель уровня судостроения в стране. Когда строилась «Арктика» — 1 СССР имел вторую в мире промышленность. После 1990-х стало трудно даже мечтать, что в 2020 году Балтийская верфь построит атомный ледокол полностью с российским оборудованием.

Закладка «Арктики"-2 состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду — 16 июня 2016 года. Судно было запланировано к сдаче заказчику в 2017 году, потом в 2019, потом в мае 2020 года. Сроки трижды отодвигались, как говорят судостроители с их графиками — вправо. Это вроде бы плохо, но причина даже радует — сроки менялись в связи с заменой из-за санкций импортных комплектующих на отечественные. Первоначально планировалось, что российского производства будут только корпус и реактор, а почти вся «начинка» — импортной. Получилось по-другому. На «Арктике"-2 впервые на отечественном ледоколе установлена отечественная система электродвижения на переменном токе — на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» она еще импортная. Разработка и установка на ледоколы типа «Арктика» современного отечественного оборудования продолжится, чем объясняется удорожание следующих ледоколов серии. Сообщается, что строительство на Балтийском заводе Якутии и Чукотки обойдется ФГУП Росатомфлот не 37 млрд. рублей как «Арктика», а по 50 млрд. рублей каждый.

Серийность также показатель развития судостроения — за «Арктикой» — 1 следовали «Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы». За «Арктикой» — 2 последует серия ледоколов «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Судя по названиям, желание сделать Севморпуть «своим» для населения и властей республик Сибири, разбудить их гордость за ледоколы-квинтэссенцию труда всей России, одолели общенациональную повестку обозначенную в названиях серии «Арктики"-1.

«Арктика"-1 в 1977 году тщательно выбирала себе маршрут к полюсу. Во-первых это было впервые, во-вторых о потеплении климата и таянии полярных льдов тогда не слышали. Поэтому вперед шли выбирая участки со льдом потоньше, по дуге через Новую землю и Землю Франца-Иосифа. А достинув полюса облегченно вздохнули и отправились в Мурманск напрямую. О маршруте «Арктики"-2 пока не сообщается, судно придет в Мурманск 21 октября, и детали похода станут известны тогда.

«Арктика"-1 местами преодолевала лед свыше 4 метров, такой в Ледовитом океане тогда водился. «Арктика"-2 показала соответствие техническому заданию и шла преодолевая трехметровый лед.

Еще отличие — высадка на полюсе в 1977 году была торжественная и символическая — с поднятием флага экспедиции Георгия Седова. В 2020 году поход на полюс сделали частью испытаний, а испытания проводятся чтобы вылезли, для их устранения, все скрытые проблемы судна. Торжественность, и символику лидерства России в Арктике, лучше с вероятностью каких-то испытательных поломок развести. Можно не сомневаться, что через год, или позже, когда ледокол обретет полную мощность, на нее взойдет представительная делегация из ведущих ученых, деятелей культуры и политиков и отправится до полюса и обратно. Может во главе с главным политиком…

Поход «Арктики"-1 привел к дискуссии где должен проходить Севморпуть. Участника похода к полюсу, за который он получил Орден Ленина, начальника сектора Института Арктики и Антарктики Илью Павловича Романова, спросили тогда как должна проходить северная трасса?

«Я могу сказать лишь свое частное мнение. Думаю, что она будет проходить значительно севернее южной трассы, но, конечно, не настолько, чтобы говорить: у самого полюса».

И.Романов имел в виду, что спрямленная трасса Севморпути на треть короче, чем идущая вдоль берегов Сибири. Это обсуждалось даже тогда, когда Ледовитый океан никогда не освобождался ото льда. Какие выводы последуют за походом к полюсу современной «Арктики"-2 можно только гадать.

Но «Арктика"-2 уже совершила более важный переход, чем к Северном полюсу — переход на полностью отечественное ледоколостроение.