Уфа, , 13:07 — REGNUM Более 500 социально-значимых заболеваний было выявлено в ходе акции «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 24 августа на выездных консультациях медицинские работники осмотрели 19 309 человек. В результате они обнаружили 523 социально-значимых заболевания, включая 57 случаев злокачественных новообразований, 68 случаев сахарного диабета и 15 случаев туберкулеза.

Отмечается, что в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» специалисты проводят иммунизацию детей и взрослых: с 24 августа прививки от гриппа поставили 4462 человека, включая взрослых — 3843 человека и детей — 619 человек.

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