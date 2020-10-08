Брянск, , 13:22 — REGNUM Два аварийных дома начали сносить 8 октября на Московском проспекте в Брянске. В одном из зданий подрядчики обнаружили женщину, отказывающуюся покидать помещение, хотя ей предоставлена новая квартира, сообщает пресс-служба администрации города.

Сносу подлежат дома № 33 и 35. Собственники жилья уже получили новые благоустроенные квартиры с социальным ремонтом. В доме № 35 подрядчики нашли женщину без правоустанавливающих документов на жильё. Ранее она была прописана в соседнем аварийном доме. Муниципалитет ещё в 2017 году выделил ей квартиру в Советском районе Брянска. Её площадь превышает площадь квартиры женщины в аварийном доме почти на 20 квадратных метров.

«Для очередного разъяснения необходимости покинуть аварийное здание, на место лично прибыл глава Фокинского района Евгений Антошин, а также заместитель председателя комитета по ЖКХ Виталий Агафонов. Женщине, незаконно находящейся в муниципальном здании, администрация также предложила помощь в организации переезда в новую квартиру, от которой она на данный момент отказалась», — уточнили в мэрии.

Демонтаж зданий будут производить под наблюдением полиции, чтобы не допустить повторения инцидентов, подобных произошедшему в августе 2020 года, когда один из жителей аварийного дома № 33 открыл стрельбу по представителям строительной фирмы.

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