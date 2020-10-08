Москва, , 12:59 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 октября поручил завершить работу по поручению президента по гармонизации законодательства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании правительства России Мишустин напомнил, что президент указал на неисполнение его поручений по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.

«Давайте не доводить до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», — сказал он.

Он попросил Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, а министру спорта выступить по этой теме с докладом через неделю.