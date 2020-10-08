Воронеж, , 12:56 — REGNUM В Воронежской области 8 октября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три теста больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 19 тыс. 459 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 180 пациентов, в том числе 190 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 199 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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