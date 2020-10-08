Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 8 октября выявили 234 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки. Накануне сообщалось о 227 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 34 039 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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За последние сутки в регионе выписаны 120 человек, всего выздоровели с начала пандемии 29 085 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом четверо жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 600 человек. Накануне сообщалось также о четырех летальных случаях. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4354 человека. Из общего числа носителей лечение в стационарах получают около 1,7 тыс. человек, 2,6 тыс. жителей наблюдаются медиками по месту жительства, 16 человек — в обсерваторах.

Напомним, предыдущий максимум прироста зараженных за сутки с июля был зафиксирован накануне — 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области не изменился за предыдущие несколько дней и составляет 1,11. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет 15%.

Накануне глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что сейчас среднетяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией стало больше, чем весной. Чиновник попросил людей соблюдать правила и сказал, что «сейчас не время быть по ту сторону баррикад». Также он добавил, что ситуацию он «даже смягчил».

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