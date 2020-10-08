Москва, , 12:47 — REGNUM Размер суммы лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 может поразить обывателя своим значением. К слову, всю медицину в Америке можно назвать дорогой по российским меркам. Однако здесь нужно учесть нижеследующее, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Это суммарные расходы, включающие в себя: транспортировку семейной четы Трамп на вертолете из Белого дома в Военно-медицинский центр туда и обратно, размещение и проживание в апартаментах высшего уровня.

Затем туда входит стоимость проведения анализов и связанных с этим процедур, стоимость лекарств и препаратов на основе антител, не входящих в стандартную медицинскую страховку.

Соотношение транспортных расходов и затрат на размещения значительно превысило сумму, потраченную на медицинские услуги.

Заражение Дональда Трампа коронавирусом ранее привело к кратковременному падению котировок на американских биржах на 2,5% в ночь на 3 октября 2020 года и было отыграно после новости о положительном прогнозе состояния американского президента 5 октября 2020 года.

Планируемые дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом назначены на 15 октября 2020 года. Все с интересом ждут их», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость успешного лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции оценивается в сумму более $100 тысяч.

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