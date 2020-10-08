Джакарта, 8 октября 2020, 12:47 — REGNUM Полиция Джакарты задержала 161 человека во время демонстрации против закона о создании рабочих мест, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что полиция задержала более 160 несовершеннолетних, среди которых 38 учеников средней школы и 14 учеников младших классов. Учащихся доставили в полицейский участок для сбора данных.
Издание отмечает, что все задержанные прошли тест на коронавирус. В результате у пяти человек обнаружили коронавирус.
На данный момент известно, что полиция задержала около 400 человек во время демонстрации против закона о создании рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация против закона о создании рабочих мест недалеко от государственного дворца в Индонезии переросла в столкновения с полицией.
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