Джакарта, , 12:47 — REGNUM Полиция Джакарты задержала 161 человека во время демонстрации против закона о создании рабочих мест, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что полиция задержала более 160 несовершеннолетних, среди которых 38 учеников средней школы и 14 учеников младших классов. Учащихся доставили в полицейский участок для сбора данных.

Издание отмечает, что все задержанные прошли тест на коронавирус. В результате у пяти человек обнаружили коронавирус.

На данный момент известно, что полиция задержала около 400 человек во время демонстрации против закона о создании рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация против закона о создании рабочих мест недалеко от государственного дворца в Индонезии переросла в столкновения с полицией.

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