Иркутск, , 12:46 — REGNUM В Иркутской области, по состоянию на сегодня, 8 октября, за прошедшие сутки было выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За это время было госпитализировано 145 человек, выздоровело 42 пациента, двое умерли.

Всего в регионе выявлено 20 092 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1707 человек, выздоровело 17 590 пациентов, умерло 255 человек.

По данным на 7 октября за прошедшие сутки было выявлено 136 случаев заражения коронавирусом.