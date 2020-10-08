Уфа, , 12:45 — REGNUM Почти четыре миллиарда рублей было направлено на благоустройство дворов и ремонт подъездов в текущем году в Башкирии. Об этом 8 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

По его словам, в текущем году было благоустроено 380 дворов и проведен ремонт в 2185 подъездах. Все работы были согласованы с местными жителями.

Хабиров отметил, что до первого ноября министерство жилищно-коммунального хозяйства республики будет принимать заявки на участие в конкурсе на лучшие двор, подъезд и дом. Победители смогут получить до миллиона рублей. Эти деньги можно будет потратить на обустройство жилья. При этом участником данного конкурса может стать любой желающий при условии, что подъезд должен входить в республиканскую программу капремонта, а двор — в программу «Башкирские дворики».

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