Москва, , 12:45 — REGNUM Работники столичных организаций не вправе отказываться предоставлять сведения об автомобилях и транспортных картах «Тройка». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

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Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников — подчёркивают в оперштабе столицы.

«В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — отмечается в сообщении.