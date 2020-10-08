Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростовской области побит суточный рекорд по числу выполненных тестов на новую коронавирусную инфекцию. Донские специалисты провели более 8 тыс. исследований, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 8 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 8 тыс. 2 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 742,6 тыс. исследований», — сказано в сообщении.

В настоящее время охват населения тестированием методом ПЦР составляет 191,3 (на 100 тыс. населения).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала пандемии увеличили число лабораторий, специалисты которых проводят тесты на коронавирусную инфекцию.