Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:37 — REGNUM Сотрудники комитета охраны окружающей среды Кемеровской области не обнаружили следов загрязнения нефтепродуктами на реке Аба в Новокузнецке. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Напомним, что ранее местные жители сообщили о пятнах бензина на воде.

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«В указанном месте, в районе пешеходного моста через реку Аба, видимый участок русла реки составляет около 500 м. На протяжении всего осматриваемого участка вода в русле реки прозрачная, дно просматривается, следов загрязнения нефтепродуктами на водной поверхности и на берегах реки не установлено. Предположительно, было кратковременное локальное загрязнение небольшим количеством нефтепродуктов», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Напомним, что местные жители предположили, что источником пятен могут быть промышленные предприятия города, чьи стоки сбрасываются в реку.