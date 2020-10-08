Москва, , 12:43 — REGNUM Организации могут самостоятельно определить «критически важных» сотрудников. Об этом 8 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

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К числу таких работников относятся лица, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб Москвы разъяснил, как обеспечить перевод на «удалёнку» сотрудников в организациях социальной сферы.

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