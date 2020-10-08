Москва, , 12:34 — REGNUM Покупку жилья в ближайшие пять лет считают невозможной или маловероятной большинство жителей России (79%), показало исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Чаще не планируют покупать жилье в ближайшие годы жители Москвы и Санкт-Петербурга (87%) и граждане старше 60 лет (80%).

Наибольшую уверенность в том, что получится купить жилье, выразили 16%, в основном молодые люди 25−34 лет (29%). Главные критерии при выборе собственного жилья — экологии района (53%). при выборе квартиры — транспортная доступность (52%).

Опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия изменила желания жителей России при покупке недвижимости. Если ранее они чаще покупали квартиры, то сейчас большинство (42%) предпочтёт купить собственный дом.

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