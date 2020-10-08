Владимир, , 12:34 — REGNUM Во Владимирской области 8 октября подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7716 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6046 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 235 человек, три новых смерти подтверждены за последние сутки.

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