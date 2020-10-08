Салехард, , 12:31 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 8 октября региональный оперативный штаб.

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Из них семь новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 27, Муравленко — 22; в Ноябрьске — 26; Надыме — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял также 148 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 8 октября зарегистрировано 16 534 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 604 человек, 104 пациента с COVID-19 скончались.