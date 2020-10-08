Москва, , 12:31 — REGNUM Ввиду того, что распространение новой коронавирусной инфекции продолжается в России с весны, говорить о его новой волне не стоит. Об этом 8 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

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"Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора указала, что проявления продолжающегося эпидемического процесса в разные сезоны разные, и снова подчеркнула, что текущая ситуация с коронавирусом является развитием данного процесса.

Кроме того, Попова отметила, что действующие в России меры по профилактике коронавирусной инфекции являются эффективными, а их соблюдение может позволить избежать введения новых ограничений.

«Но избежать принятия (новых ограничительных) мер очень несложно, нужно соблюдать те требования, которые сегодня есть. Практика <…> показывает, это эффективно», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в России было выявлено 11 493 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.