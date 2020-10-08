Москва, , 12:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статистику по коронавирусу в стране поводом для серьёзной обеспокоенности.

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«Статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что каждый житель страны должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности — имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ выявили 11 493 случая заражения коронавирусом. За сутки зарегистрировано на 378 случаев больше, чем днём ранее, когда выявили 11 115 случаев. Лидером по числу заражений является Москва — 3323 случая. сего в стране выявили 1 260 112 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

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