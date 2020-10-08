Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 октября, выявлено 125 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с конца марта.

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В регионе продолжается рост заболеваемости. С начала недели каждый день отмечаются рекордные показатели: на 5 и 6 октября за сутки выявляли по 117 случаев заражения, на 7 октября — 119. С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 13 776 носителей SARS-CoV-2.

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова отметила, что в регионе сложилась непростая ситуация, служба здравоохранения перегружена. Практически ежедневно разворачивают новые койки для COVID-пациентов. Глава ведомства подчеркнула, что Оренбуржье имеет материально-техническую базу для оказания помощи тяжелобольным.

Стоит отметить, что на 8 октябре суточный показатель выздоровлений превышает число выявленных носителей коронавируса: 158 против 125. Сначала пандемии оправились от болезни 12 613 пациентов.

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