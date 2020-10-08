Москва, , 12:26 — REGNUM Переболевший ОРВИ пациент имеет ослабленный иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя публикации об устойчивости к коронавирусной инфекции пациентов, переболевших ОРВИ.

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Попова отметила, что «сейчас много самых разных и научных, и псевдонаучных статей».

«До сегодняшнего дня считалось, что человек, который перенёс ОРВИ, имеет несколько ослабленный иммунитет, потому что он только что боролся и победил какую-то инфекционную болезнь», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора не рекомендует «никому, кто имеет шанс заболеть, этот шанс реализовать».

«Сегодня для всех нас главное — не заболеть», — отметила Анна Попова.