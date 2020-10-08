Липецк, , 12:25 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Скончался 73-летний житель Становлянского района.

Всего по состоянию на 8 октября в регионе было зарегистрировано 49 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5578 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 50 новых носителей коронавируса